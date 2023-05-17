Больно смотреть: голая Ходченкова не скрыла ни одного изъяна (фото)

Светлана Ходченкова не теряется перед объективом камеры. Актриса любит делать откровенные кадры, которые непременно становятся предметом всеобщего обсуждения.

Например, в социальных сетях актрисы есть фото, где она позирует совсем без одежды. Голая знаменитость повернулась спиной, но тем не менее не скрыла ни одного своего изъяна.

Звезда экрана активно занимается танцами на пилоне, поэтому сильно похудела. По мнению многих фанатов, блондинка выглядит слишком уж истощенной.

В комментариях к откровенному снимку они раскритиковали фигуру артистки, подметив, что на нее больно смотреть. А некоторые вспомнили, какой горячей Ходченкова была раньше, и посоветовали ей пересмотреть свой рацион.