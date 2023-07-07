Больно смотреть: эту роль герцог Бекингэм из «Трех мушкетеров» сыграл последней

Печальные новости сообщили в театре имени Евгения Вахтангова: скончался 82-летний актер Алексей Кузнецов. Он больше всего запомнился зрителям по роли герцога Бекингэма в картине «Д’Артаньян и три мушкетера».

Алексей Кузнецов прослужил в театре Вахтангова 55 лет. Он сыграл десятки ролей, ставил собственные спектакли и готовил новые поколения актеров в театральном институте имени Б. Щукина. Он получил звание заслуженного артиста России, но фильмография актера была до обидного маленькой.

Кузнецов сыграл в кино всего три десятка ролей, потому что всегда отдавал предпочтение театру. Остается лишь сожалеть, что многие зрители так и не смогли по достоинству оценить его талант — Алексей Глебович не только замечательно воплощал персонажей, но также прекрасно играл на гитаре и пел.

Последний раз Алексей Кузнецов появился на экранах в 2022 году. Он исполнил роль ученого Василия Прозорова в драме «Французский мастер». Актер предстал на экране глубоким стариком, при взгляде на которого щемит сердце.