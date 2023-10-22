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«Больно смотреть»: дети Киркорова испугали людей истощенным видом

22 октября 2023 09:30
«Больно смотреть»: дети Киркорова испугали людей истощенным видом

Ужасное зрелище.

Быть детьми Филиппа Киркорова непросто. Хейтеры не дремлют и находят новые поводы для того, чтобы обрушиться с жесткой травлей на наследников поп-короля российского шоу-бизнеса.

Не так давно Мартин завел свой блог в социальных сетях, и злопыхатели стройными рядами отправились туда. Музыкант балует любимого сына и дочь Аллу-Викторию. Неудивительно, что они часто путешествуют. Недавно на странице мальчика появилось видео, где он вместе с сестрой виртуозно катается на серфе.

Отпрыски певца отлично держатся на доске: их умение покорять волны действительно впечатляет. Но людей гораздо больше поразил внешний вид подростков.

Мартин и Алла-Виктория испугали народ своим истощенным видом. Многим интернет-пользователям захотелось их просто накормить.

«Круто, конечно, но какие-то дети худые», «Ножки как спички», «Больно смотреть», — гласят комментарии в Сети.

«Больно смотреть»: дети Киркорова испугали людей истощенным видом
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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