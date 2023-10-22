«Больно смотреть»: дети Киркорова испугали людей истощенным видом

Быть детьми Филиппа Киркорова непросто. Хейтеры не дремлют и находят новые поводы для того, чтобы обрушиться с жесткой травлей на наследников поп-короля российского шоу-бизнеса.

Не так давно Мартин завел свой блог в социальных сетях, и злопыхатели стройными рядами отправились туда. Музыкант балует любимого сына и дочь Аллу-Викторию. Неудивительно, что они часто путешествуют. Недавно на странице мальчика появилось видео, где он вместе с сестрой виртуозно катается на серфе.

Отпрыски певца отлично держатся на доске: их умение покорять волны действительно впечатляет. Но людей гораздо больше поразил внешний вид подростков.

Мартин и Алла-Виктория испугали народ своим истощенным видом. Многим интернет-пользователям захотелось их просто накормить.