Больно смотреть: что стало с женихом Марфушки из «Морозко»

Каждый персонаж сказки «Морозко» получился колоритным и запоминающимся. Эпизодические герои ничуть не уступали ключевым. Так, многие точно вспомнят жениха Марфуши, которого сыграл блестящий актер Валентин Брылеев.

У советского артиста богатая фильмография. Он играл в картинах «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада» и в других. Также Брылеев снимался у Александра Роу в сказке «Огонь, вода и... медные трубы». Все роли актера были яркими, но эпизодическими.

Валентин Андреевич оставался на плаву и в кризисные 90-е, и в «сериальные» 00-е. Брылеев был востребован в профессии и снимался в кино почти до самой смерти. Увы, годы не пощадили «жениха Марфуши» — из дородного крепкого мужчины артист превратился в щуплого старика. Таким он предстал в теленовелле «Шукшинские рассказы».

Актер был женат лишь единожды. Его избранницей оказалась Галина Владимировна, сотрудника санэпидемстанции. Она скончалась в конце 80-х. Самого Брылеева не стало в 2004 году, на момент смерти ему исполнилось 78 лет.