Больно смотреть: что стало с Джей Ди из «Клиники» спустя 20 лет

Зак Брафф известен зрителям как Джей Ди из медицинского ситкома «Клиника». В течение 10 лет он возвращался к любимому образу, а после закрытия сериала сконцентрировался на режиссуре и написании сценариев.

Например, он выступил постановщиком одного из эпизодов сериала «Тед Лассо», снял драму «Хотел бы я быть здесь», а последней его работой стал фильм «Хороший человек». Артист редко появляется на светских мероприятиях, из-за чего каждый его выход привлекает повышенное внимание публики.

Так, в начале марта он посетил Лондон, где проходила премьера «Хорошего человека». Как отметили подписчики, звезда «Клиники» за последнее время стал выглядеть значительно старше своих лет. В нем с трудом узнается Джей Ди, так полюбившийся зрителям, ведь теперь артист больше похож на дедушку.

Также фанатов шокировала пробивающаяся седина, которую артист старательно прячет, перекрашивая волосы. Обсуждая снимки, преданные поклонники не стали скрывать своего разочарования из-за перемен во внешности кумира.