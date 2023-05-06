Больно и стыдно смотреть: что стало с Николаем Рыбниковым на закате карьеры

Николай Рыбников был одним из ярчайших актеров СССР. Его типаж «своего парня» идеально подходил для кино той эпохи. Актер блистал в картинах «Девчата», «Девушка без адреса», «Весна на Заречной улице» и стал мегапопулярным.

Однако слава — явление переменчивое, и даже всенародному любимцу Рыбникову не удалось избежать забвения. Его карьера пошла на спад после «Девчат». Ни одна из его последующих ролей не принесла ему популярности. Рыбников перестал быть востребованным в 60-х. Его типаж постепенно выходил из моды, а другого амплуа у актера не было. Позже он появлялся лишь в эпизодах и во второстепенных ролях, что сильно удручало артиста. Ведь когда-то за Николая Николаевича боролись самые лучшие режиссеры страны.

Последней работой Рыбникова стал фильм Дмитрия Астрахана «Изыди!». Здесь кумир 50-х сыграл трактирщика. Актеру не было и 60 лет, но выглядел он как лысый и тучный старик. Узнать в этом дедушке бодрого и лихого Илью Ковригина из «Девчат» просто невозможно. Зрителям было больно видеть своего любимца таким. Рыбников ушел из жизни в 59 лет. Он умер во сне от сердечного приступа.