«Больно и стыдно»: Цискаридзе в ужасе от происходящего в Большом театре

Артист балета не стал скрывать свое мнение от публики и бывших коллег.

Последние дни публика обсуждает Большой театр в связи со скандалом во время продажи билетов. Сотни зрителей оказались в многочасовых очередях, пытаясь попасть на балет «Щелкунчик». И в некоторых случаях, как пишут СМИ, ожидание даже заканчивалось драками. Выяснилось, что спорная ситуация волнует не только любителей балета.

Как признался Николай Цискаридзе, который долгие годы выступал на легендарной сцене, он разочарован сложившейся ситуацией. Ему не понравилось поведение руководства театра в этой ситуации, поэтому он чувствует особую ответственность как бывший премьер этого культурного учреждения.

«Всех, кто имеет к этому отношение, нужно привлечь к ответственности... Мне больно и стыдно», — признался танцор порталу «Метро».

При этом Цискаридзе особенно подчеркнул: он не понимает, почему руководство театра до сих пор не придумало систему продажи билетов. Люди вынуждены стоять в очередях на холоде, однако могли бы сделать все на сайте или через агрегаторы продажи билетов.