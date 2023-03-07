Больно даже думать об этом: правда о браке Ибрагима и Хатидже-султан вас шокирует

Трогательная история любви великого визиря и сестры Сулеймана Великолепного с тайными встречами, разлуками и попыткой свести счеты с жизнью многих заставила задуматься: неужели это правда?

Создатели «Великолепного века» часто жертвовали исторической достоверностью в угоду художественному вымыслу. В истории Ибрагима-паши и Хатидже-султан верно передан лишь накал страстей. На деле сестра Сулеймана I в сторону Хранителя покоев даже смотреть не хотела.

Великий визирь начал засматриваться на Хатидже, когда она была замужем за Искандер-пашой. Он, впрочем, умер вскоре после свадьбы. Вдова не обращала внимание на ухаживания Ибрагима-паши, но это его не остановило.

Историки спорят о том, поддался ли султан на уговоры верного слуги и отдал ли ему в жены Хатидже. Согласно непопулярной версии историка Исмаила Узунчаршилы, Сулейман устроил хранителю покоев и младшей сестре пышную свадьбу, невзирая на ее слезные протесты. Торжество длилось 15 дней, а новобрачным подарили дворец. Хатидже так и не смогла полюбить второго мужа, и брак их больше напоминал сосуществование двух соседей. Впрочем, достоверных свидетельств тому, что брак все-таки имел место, не существует.