Больно было во время прохождения, при просмотре тоже припечет: комментарии к трейлеру аниме по Sekiro больше напоминают унижение

21 августа 2025 22:00
Культовая соус-лайк игра получила экранизацию быстрее хайпующего Elden Ring.

Crunchyroll показал первый трейлер аниме-адаптации Sekiro: Shadows Die Twice, получившей название «Sekiro: No Defeat». Сюжет обещает полное следование игре и атмосферное погружение в эпоху Сэнгоку, но интернет уже бурлит: поклонники радуются возвращению старика Иссина и Волка, анимацию же ругают без пощады.

«Где фпс, Лебовски?»

Вместо восторгов — сплошной хейт из-за ужасной анимации и прорисовки. Под трейлером десятки комментариев в духе:

«Картинка приятная, но анимация навоза поела» — пишут фанаты.

«Камон, хватит делать мульты в два кадра в секунду!»

Многие сравнили стилизацию под 90-е с попыткой скрыть бюджетные ограничения: кто-то увидел в этом «кайф и атмосферу», а кто-то — «фан-анимацию с YouTube».

«Старик Иссин и 300 серий страдания»

При этом сама история всё равно цепляет. Фаны уже готовятся к эпичным дуэлям и шутят про бесконечные бои:

«Кайф, 300 серий про попытку убить Иссина». «500 минимум».

Другие же радуются, что наконец смогут посмотреть историю, не страдая от парирования и десятков смертей подряд:

«Фух, не придётся играть в эту поделку с парированием».

Премьера и ожидания

Аниме выйдет эксклюзивно на Crunchyroll в 2026 году, а серии будут доступны и на YouTube, так что проблем с переводами не будет. Но если анимацию не подтянут, «Sekiro: No Defeat» рискует стать хитом мемов, а не новым «Поднятием уровня».

«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8).

Фото: Кадр из сериала «Sekiro: No defeat», скриншоты из игры «Sekiro: Shadows Die Twice»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
