Больно было смотреть: как сегодня выглядит Ксения Бубенко из «Пусть говорят», страдающая от анорексии

Несколько лет назад всю страну шокировала история Ксении Бубенко: девушка из Екатеринбурга в погоне за мечтой о карьере модели заболела анорексией и довела себя до изнеможения бесконечными диетами. На шоу Андрея Малахова девушка пришла фактически на краю гибели. Ее вес на тот момент составлял всего 23 килограмма. Торчащие ребра и обтянутые кожей кости рук — на Ксению было страшно смотреть.

После участия в программе жертва своих стремлений решила вернуться к нормальной жизни. В этом ей помогали близкие, специалисты и множество подписчиков в социальных сетях.

Проблема девушки актуальна для миллионов подростков не только в России, но и во всем мире. Ежегодно на планете умирает 5% представительниц прекрасного пола, страдающих анорексией. Еще 10% могут погибнуть в течение 10 лет после возвращения к нормальному весу из-за необратимых для организма последствий.

Впрочем, Ксении Бубенко трагический исход не грозит. Она набрала вес и превратилась в симпатичную красотку. Теперь 30-летняя россиянка много путешествует и радуется жизни.