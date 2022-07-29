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Киноафиша Статьи «Болгарские каникулы» затянулись: вдову Караченцова вывели на чистую воду

«Болгарские каникулы» затянулись: вдову Караченцова вывели на чистую воду

29 июля 2022 13:10
«Болгарские каникулы» затянулись: вдову Караченцова вывели на чистую воду

Коллеги не понимают поведение артистки.

Марк Варшавер прокомментировал отпуск Людмилы Поргиной. Ранее артистка взяла больничный и отправилась на отдых в Болгарию.

По словам художественного руководителя «Ленкома», за годы работы он заметил, что вдова Николая Караченцова никогда не отказывает себе в регулярных отпусках. Якобы Поргина чаще других артистов ездит отдыхать, утверждая, что очень устает из-за своей работы. А не так давно она даже отправилась на больничный, чтобы поехать в Болгарию на целый месяц.

«Она постоянно отдыхает. Сколько ее помню», — цитирует слова худрука портал Teleprogramma.pro.

При этом Варшавер отмечает, что не понимает причин для столь частых поездок артистки. По его мнению, на самом деле Поргина может уставать лишь от постоянных появлений на скандальных телевизионных шоу, где она «учит жизни» других актеров и знаменитостей и делится своим мнением по любым вопросам.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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