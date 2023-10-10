Болезненный и немощный: подруга раскрыла, как выглядит сраженный инфарктом Николаев

Совсем недавно Игорь Николаев выписался из больницы, где перенес очередную операцию после третьего инфаркта. Врачи честно сообщили композитору, что его состояние остается угрожающим. Если он не будет осторожен, то следующий приступ может закончиться более плачевно.

Проблемы со здоровьем у артиста начались еще в январе. Тогда он лег в больницу на первую операцию по установке стентов. Юлия Проскурякова, жена Николаева, тогда утверждала, что со здоровьем у композитора все в порядке. Но очередной инфаркт показал — все не так радужно.

Подруга Игоря Юрьевича Ирина Грибулина рассказала изданию «Экспресс газета» о том, как выглядит артист после выписки. По словам женщины, она встретила Николаева в Доме кино незадолго до его госпитализации. Уже тогда он выглядел очень слабым и болезненным. Несмотря на проблемы со здоровьем, композитор продолжал активно работать. Возможно, именно это и усугубило его состояние.