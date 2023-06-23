Болезненная худоба и три пера: брошенная мужем Африкантова из «Дома-2» стала неузнаваемой

Марина Африкантова переживает расставание с мужем Романом Капаклы. Экс-участница «Дома-2» узнала об измене возлюбленного, променявшего ее на Татьяну Мусульбес. Теперь блогер пытается начать все с чистого листа.

В социальных сетях блондинка опубликовала свежее видео, где продемонстрировала результат кардинального преображения. Африкантова отказалась от макияжа и выглядела слишком болезненной. Она заметно похудела, а на ее голове теперь буквально три пера. Марина избавилась от наращенных волос и сделала каре, как подобает женщине, переживающей развод.

Новая прическа сильно изменила Африкантову. Многие поклонники приняли образ Марины прохладно и в комментариях раскритиковали звезду скандальной телестройки.

«Чем хуже женщине, тем короче становятся волосы», «Марина такая закомплексованная», «Длинные волосы были лучше», «Такая худая, а щеки как у полных людей»,

— пишут фолловеры.