Болезнь прогрессирует: куда пропал Брюс Уиллис после завершения карьеры (фото)

Брюс Уиллис был вынужден навсегда покинуть большие экраны. Врачи обнаружили у актера неизлечимую болезнь, поставившую жирный крест на его карьере.

Артист страдает от афазии — расстройства, которое мешает человеку правильно воспринимать речь. Это сделало невозможным дальнейшее нахождение 67-летнего «Крепкого орешка» на съемочной площадке.

Сегодня все свое время звезда экрана проводит дома — среди близких и родных, которые окружают его своей заботой и любовью. Недавно дочь знаменитости, 28-летняя Талулла, опубликовала в социальных сетях совместную фотографию со знаменитым отцом. Пост шокировал многих подписчиков звездной наследницы.

Глядя на снимок, интернет-пользователи пришли к неутешительному выводу о том, что болезнь артиста прогрессирует. В кадре Уиллис выглядит не лучшим образом — особенно странным многим показалось выражение его лица.