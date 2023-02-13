Болезнь прогрессировала: обомлеете, что стало с красавицей Миледи 10 лет назад (фото)

От роскошной блондинки ничего не осталось.

Маргарита Терехова стала звездой советского экрана после выхода картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Красавица-актриса исполнила роль роковой Миледи, сделав образ ярким и неповторимым.

В прошлом году Терехова отметила свое 80-летие. К сожалению, артистка уже давно страдает от болезни Альцгеймера. Прогрессирующая деменция стала развиваться около десяти лет назад. Уже тогда внешний вид Маргариты Борисовны вызывал у публики оторопь: неряшливость, рассеянный взгляд, странная мимика.

Тогда-то и поползли слухи о психическом заболевании актрисы и даже об алкоголизме. Но все догадки развеялись, когда было подтверждено, что у Тереховой болезнь Альцгеймера.

Сегодня состояние Маргариты Владимировны стабильное. Однако она не способна себя обслуживать и передвигаться. Последние годы Терехова прикована к постели и нуждается в постоянном уходе.

Актриса была настоящей суперзвездой СССР. Она снималась в фильмах «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Собака на сене» и в других нашумевших картинах.