Болезнь подкосила: Нелли Ледневу из «Большой перемены» не узнать

На днях звезда картины «Большая перемена» Светлана Крючкова ужаснула всю страну. 72-летняя артистка вышла на сцену в честь 320-летия Санкт-Петербурга, но предстала она не в лучшей форме.

Известно, что Светлана Николаевна уже давно борется с онкологией. Болезнь сказывается на ее внешнем виде — актриса сильно похудела и коротко постригла волосы. Теперь ее не узнают даже верные поклонники. Крючковой было тяжело выступать на сцене, но она держалась изо всех сил. Свое любимое ремесло экранная Нелли Леднева не намерена оставлять. Однако от крупных проектов звезда все-таки отказывается.

Об онкологии Светлана Николаевна узнала случайно. Она обратилась к врачам из-за постоянных болей, но специалисты лишь разводили руками. В итоге рак обнаружили уже на четвертой стадии. Как-то актриса призналась, что у нее только одна мечта — иметь хорошее самочувствие. Поклонники переживают за любимую артистку и желают ей побороть страшный недуг.

Юбилей Северной столицы отмечали в БКЗ «Октябрьский». Запись концерта с выступлением Крючковой появилась в социальной сети «ВКонтакте».