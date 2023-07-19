Болезнь не ушла? Александр Буйнов заговорил о борьбе с раком

В начале нулевых певец Александр Буйнов боролся с онкологическим заболеванием. К счастью, лечение оказалось эффективным, уже много лет артист находится в ремиссии. Но и сегодня Буйнову приходится внимательно следить за здоровьем, чтобы предотвратить рецидив тяжелой болезни.

На шоу «Эмпатия Манучи» Александр рассказал о своей борьбе с раком предстательной железы. По словам певца, все, что он пережил, в конечном итоге пошло на пользу, закалило характер и помогло оценить действительно важное в жизни. С момента постановки диагноза прошло уже около 20 лет, и сегодня Буйнов о своем здоровье не переживает. Он рассказал, что верит в хирургию, и если что-то удалили, значит, беспокоиться об этом больше не надо. Но каждые шесть месяцев он делает себе уколы, чтобы сохранить здоровье на нужном уровне.

Певец не считает, что болезнь сильно его изменила. Он остался таким же позитивным человеком. За это Буйнов благодарит мастерство врачей и поддержку супруги Алены.