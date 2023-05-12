Болезнь не пощадила: звезду «Приключений Электроника» в последней роли не узнать

Изучая фильмографию Розы Макагоновой, можно заметить длительные перерывы в съемках. Этот факт наводит на мысли о том, что актриса не была востребована у режиссеров, поэтому редко участвовала в новых проектах. Но причина кроется совершенно в другом.

Артистка болела туберкулезом и была вынуждена часто лечиться в профильных санаториях. К тому же она сама замечала, что сильно теряла в весе. И без того хрупкая женщина стала выглядеть полуживой. Тем не менее периодически ей удавалось поработать над новыми картинами. Поэтому знаменитость появилась в культовом детском кинохите «Приключения Электроника», где сыграла учительницу пения.

Однако болезнь не отступала. К моменту съемок в своем последнем фильме актриса изменилась до неузнаваемости. От миловидной внешности не осталось и следа, а в глазах читалась усталость. И всего лишь через два года Роза Ивановна скончалась в возрасте 67 лет.