Болезнь и кома ни при чем: секрет волны популярности МакSим раскрыт

Певица МакSим переживает новую волну популярности. Поклонники активно скачивают ее альбомы, а социальные сети пестрят упоминаниями о ее творчестве. Многие были уверены, что связана такая любовь может быть с болезнью и комой артистки, однако, как оказалось, это не совсем так.

Дело в том, что многие артисты действительно обратили внимание на МакSим, когда та пыталась побороть коронавирус. Они от чистого сердца публиковали посты поддержки и пели ее песни на концертах, ведь понимали, через что знаменитость вынуждена проходить. После эту волну поддержали и простые слушатели, вновь обратив свое внимание на творчество артистки.

При этом, как пишет портал «7 дней », один из главных трендов последних лет — это культура и музыка 2000-х. На пике своей карьеры МакSим была одной из главных исполнительниц в стране, поэтому не одно поколение выросло на ее хитах. Теперь же молодые слушатели вновь возвращают культовые песни в хит-парады, потому что знают от своих родителей об их популярности.