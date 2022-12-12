Болельщица чемпионата мира повергнет в шок: мужчины потребовали ее ареста (фото)

Ивана Кнолл привыкла к вниманию мужчин. В 2016 году она выиграла титул «Мисс Хорватия» и завоевала расположение миллионов поклонников. Ивана искусно подогревает интерес, позируя на фото в откровенных нарядах. Она обожает обтягивающие модели платьев, глубокие декольте и мини-длину. Такие приемы позволяют продемонстрировать ее пышные формы.

Кроме светской жизни и ведения блога, Кнолл еще и считается активной футбольной фанаткой. Она не пропускает чемпионаты, где играет команда Хорватии. В 2018 году Ивана приезжала и в Россию. А теперь отправилась в Катар.

Для фан-зоны 30-летняя звезда Сети выбирает наряды с красно-белыми оттенками флага родной страны. И ее фото в миди-платье с вызывающим декольте повергло местных болельщиков в шок. На Ивану посыпалась критика: ей посоветовали уважать традиции чужой страны, где не принято оголяться подобным образом. А некоторые оскорбленные мужчины и вовсе потребовали ее ареста, чтобы суд вынес девушке наказание.

Кнолл такой реакции не ожидала и в соцсетях уже пожаловалась на ужасную организацию турнира. Тем не менее гардероб она не сменила, и на вторую игру команды Хорватии на чемпионате мира заявилась в пикантном мини.