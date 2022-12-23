Более жуткого новогоднего фильма вы еще не видели: вот что сняли финны

На протяжении многих лет кинематографисты со всего мира пытались переосмыслить Новый год, а также Санта Клауса — главное действующее лицо праздника. В прокат выходило множество фильмов и сериалов, в которых режиссеры из разных стран на свой лад пересказывают знаменитые истории, однако дальше всех пошел финский постановщик Ялмари Хеландер, который представил картину «Санта на продажу».

Сюжет своей ленты Ялмари построил на древних легендах о Санте Клаусе. Во многих сказания отмечалось, что на самом деле волшебник мог и наказать провинившихся детей, а не только радовал всех подарками. И в картине режиссера Санта оказывается именно таким воплощением зла, которое возвращается в современный мир, чтобы отомстить всем непослушным детям.

Черная комедия не оставила зрителей равнодушными. Многие пользователи Сети раскритиковали «Санту на продажу» из-за жестокости и «издевательства» над любимым во всем мире праздником. Другие же уверены, что картина выглядит очень свежо и остроумно и заметно отличается от типичных новогодних лент.