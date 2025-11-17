«Более тысячи лет»: стоит ли ждать сериала по «Темной башне» – ответ дал Флэнаган, Кинг держит язык за зубами

Чуть быстрее, чем Роланд шел к своей цели, но дольше, чем любая другая экранизация писателя.

Режиссёр, который стал главным «толкователем» Кинга в XXI веке, не скрывает: сериал по «Тёмной башне» — его личная мечта, но и самый сложный проект в карьере. На Motor City Comic Con Майк Флэнаган признался: работа над магнум опус идет, сценарии его радуют, Кинг регулярно спрашивает о прогрессе… но путь к экрану будет долгим, как и путешествие Роланда Дискейна к заветной Башне.

Почему «Башня» не выходит

Флэнаган не жалуется, но честно объясняет: история начинается так, как и должна — с первой книги, с Роланда, преследующего Человека в чёрном по пустынному миру. Но чтобы снять это так, как он видит, нужно решить главную проблему — получить права на персонажей книг Кинга, принадлежащие разным студиям.

Без этих юридических нюансов снимать бессмысленно. Пока что это главная проблема экранизации, а вовсе не сложная структура романа, в котором Стрелок выполнял свою миссию: «Более тысячи лет, иногда перескакивая через поколения».

После провала фильма — только по-другому

Флэнаган не повторяет ошибок фильма 2017 года. Тогда у проекта были звёзды (Эльба и Макконахи), но не было нормального сюжета. В итоге экранизация получила негативные отзывы и отменённый сиквел.

Новый подход — сериал на несколько сезонов, методично, от первой книги, без попытки вырезать важные моменты, менять героев и сюжетные повороты.

Пока «Башня» ждёт — Флэнаган снимает «Кэрри»

Параллельно он работает над новой адаптацией «Кэрри» для Prime Video — телевизионной версией, где хоррор смешается с подростковой драмой. В касте знакомые по его ранним проектам актёры и несколько новых имён, а главную роль сыграет Саммер Х. Хауэлл.

Что важно знать фанатам

Флэнаган любит роман, он говорит о «Башне» как настоящий гик, и не собирается спешить. Работать над проектом режиссер готов годами, лишь бы выдать результат, который восхитит всех поклонников саги.

