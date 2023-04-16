Боится ЗАГСа как огня: почему 45-летняя Толкалина отказывается от замужества

Любовь Толкалина не желает расставаться со статусом свободной женщины. Актриса обрела его пять лет назад, поставив точку в отношениях с Егором Кончаловским. После этого в жизни знаменитости были романы, но до примерки подвенечного платья не дошло.

Звезда экрана твердо решила, что замужество не для нее. Толкалина объяснила, почему боится ЗАГСа как огня, в интервью для YouTube-канала «Лера в большом городе»

«Я не готова уйти в монастырь», — заметила артистка.

По уверению знаменитости, когда женщина выходит замуж, то принимает постриг и отрекается от мира. Однако Толкалина не желает расставаться со своей свободой. Звезда подметила, что не согласна принадлежать кому-то, кроме «создателя».

Что же касается любви, то актриса уверена, что в семейной жизни ее нет. По словам артистки, люди, как правило, живут друг с другом не потому, что любят, а потому, что им так удобно.