Боится забвения: гляньте, что стало с Ириной Муравьевой сегодня (фото)

«Самая обаятельная и привлекательная» актриса советского кино Ирина Муравьева прославилась ролями в картинах «Москва слезам не верит» и «Карнавал». До сих пор артистка остается востребованной в профессии и продолжает играть в театре.

Путь Муравьевой к успеху не был усыпан розами. Она поступила в театральный вуз лишь с третьей попытки. Будущей звезде советского экрана приходилось подрабатывать в библиотеке. Через три года Ирину Вадимовну, наконец, взяли в драматическую студию при детском театре. Здесь ей пришлось играть Козу, девочек, мальчиков и бабушек, что актрису не устраивало, и она решилась на побег.

Так Муравьева оказалась в театре им. Моссовета в 17 лет. Параллельно она получала предложения сняться в кино. Так, участие в «Карнавале» едва не стоило актрисе театральной карьеры, ведь совмещать обе работы было физически трудно. Но Ирина Вадимовна справилась.

Сегодня она по-прежнему играет в театре и не стесняется выходить на сцену в самом неприглядном виде, если того требует роль. Видимо, актриса боится забвения, поэтому готова на любые эксперименты. К тому же сейчас 74-летняя Муравьева уже не та очаровательная красавица. Она сильно поправилась и обзавелась двойным подбородком, поэтому теперь актрисе достаются роли сварливых старух.