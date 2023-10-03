Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым

Юрий Шатунов ушел из жизни летом прошлого года. Смерть 48-летнего артиста стала шоком для миллионов поклонников. Свои соболезнования семье покойного выражали и звездные коллеги. Татьяна Буланова со слезами на глазах назвала певца самородком и хорошим человеком. Однако знакомство с Шатуновым вышло исполнительнице боком.

17 октября в Москве пройдет вечер памяти кумира 80-х в честь его 50-летия. В концерте пожелала принять участие и Буланова. Однако знаменитость осудили за это решение. С критикой и проклятиями в адрес певицы обрушился продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

Скандальный деятель шоу-бизнеса назвал предстоящее шоу кощунственным, ведь на сцене не будет экс-участников группы. Разин предрек Татьяне Булановой «судьбу смерти и болезни».

Исполнительница впервые за свою карьеру столкнулась с такой негативной реакцией и теперь не знает, что делать, пишет «Московский Комсомолец».