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Киноафиша Статьи Боится смерти: звезду «Великолепного века» постигла печальная участь

Боится смерти: звезду «Великолепного века» постигла печальная участь

6 августа 2022 10:16
Боится смерти: звезду «Великолепного века» постигла печальная участь

Карьера забрала у экранной валиде-султан самое важное.

Когда перед Мерьем Узерли встал тяжелый выбор между съемками в «Великолепном веке» и рождением ребенка, ее коллега Небахат Чехре посоветовала актрисе сделать аборт.

Как оказалось, за плечами исполнительницы роли валиде-султан было не одно прерывание беременности, о чем с годами она сильно пожалела. Бывшая «Мисс Турция» была замужем дважды, но так и не стала матерью.

С одной стороны на это повлияла успешная карьера Чехре, а с другой нежелание ее супругов становиться отцами. В 75 лет бездетную артистку настигло чувство разочарования и страха, несмотря на мировую славу и щедрые гонорары.

«Я боюсь старости. Боюсь болезней и немощности. Боюсь смерти. Потому что рядом со мной – никого», — цитирует Чехре издание «Откровения звезд».

Узерли совету старшей коллеги не вняла и родила дочь Лару, а спустя несколько лет стала матерью во второй раз. В интервью звезда не раз заявляла, что благодаря Ларе и маленькой Лили Кои стала по-настоящему счастливой.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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