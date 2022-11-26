Боится повторить судьбу отца: как живет скрывающаяся от публики дочь Вицина

Георгий Вицин был примерным семьянином – более 50 лет актер прожил с костюмером Тамарой Мичуриной. В браке родилась дочь, которую назвали Натальей. И сейчас ей уже 68 лет.

С детства родители привили Наталье любовь к искусству. К кино ее не тянуло, хоть и звездный отец часто брал любимую дочурку на съемки своих картин. Женщина окончила Суриковский институт и стала профессиональным художником-графиком.

Именно она нарисовала плакаты к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Неоконченная пьеса для механического пианино».

О личной жизни Наталья Вицина старается не распространяться – в свое время ее очень задели похабные статьи об отце, и повторять его судьбу звездная наследница не хочет. Известно, что Вицина была замужем, однако брак закончился разводом. На данный момент Наталья живет с мужчиной по имени Алексей.