Боится как огня: странному поведению Кудрявцевой нашлось необычное объяснение

Знаменитости на экранах кажутся такими идеальными, поэтому публика часто забывает, что они являются обычными людьми со своими переживаниями и страхами, а иногда и настоящими фобиями. Безупречная красавица Лера Кудрявцева, как оказалось, ужасно боится грозы, сильного дождя и ветра.

Телеведущая рассказывает, что ее боязнь началась с детства. Когда маленькой Лере было семь лет, она вместе с семьей отправилась на дачу. Вечером началась жуткая гроза, все небо было свинцово-синим, сверкали молнии, а звуки грома оглушали и казались нескончаемыми. Тогда девочка испугалась, что разряд может попасть в дом и спалить его дотла.

Сейчас при каждой буре Кудрявцева не находит себе места. Друзья подтрунивают над ней, предлагая сходить под обычный дождь на часок, чтобы избавиться от фобии. Но звезда не может решиться на такой шаг: детский страх ее не отпускает.