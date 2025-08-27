Меню
Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости

27 августа 2025 12:48
Вспоминаем мудрость актрисы к ее дню рождения.

27 августа — день рождения легендарной Фаины Раневской. Актриса, чье имя стало синонимом остроумия, а фильмография — национальным достоянием. Она прожила яркую и непростую жизнь, оставив после себя не только роли, но и бесценное наследие — свои мысли.

Раневская была невероятно мудрым человеком и настоящим мастером коротких, дерзких формулировок. Она умела в одном предложении изложить суть сложнейших явлений, всегда попадая не в бровь, а в глаз.

Например, всего четырьмя словами она гениально объяснила, в чем же главная ценность и прелесть старости. Возможно, ее цитата поможет кому-то перестать бояться возраста и взглянуть на него иначе.

«Воспоминания — это богатства старости».

Это не про то, чтобы жить прошлым, а про то, чтобы ценить его. С годами у нас отнимают энергию и скорость, но дарят взамен самый настоящий сундук с сокровищами — прожитые годы, наполненные историями, лицами, смехом и даже грустью. Это то, что уже никто и никогда не отнимет.

Так что старость — это не упадок. Это время, когда ты, наконец, можешь пересчитать свои настоящие богатства — не то, что на банковскому счету, а те, что в памяти.

Фото: Кадр из фильма «Мечта» (1941), «Весна» (1947), «Золушка» (1947)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
