Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств

Могла бы купаться как сыр в масле, а в итоге питалась хлебом и водой.

Великая Фаина Раневская, чьи цитаты разобрали на афоризмы, могла бы жить в роскоши — но предпочла бедность. Её зарплата в 350 рублей считалась по советским меркам огромной, однако актриса доживала дни в почти нищенской обстановке, раздавая деньги и вещи нуждающимся с царственной беззаботностью.

Когда врач во время осмотра спросил, есть ли у неё хроническое заболевание, Раневская ответила с фирменной иронией:

«Нехватка денег и ожидание светлого будущего». Эта фраза стала не просто очередным афоризмом, а точным описанием жизни звезды.

Она могла отдать последнюю шубу однокласснице, жаловавшейся на бедность, а гостям подкладывала в карманы деньги, притворяясь, что это нечаянная забывчивость.

Её быт поражал современников: легенда советского кино сидела на скамейке у подъезда в скромном платье, а питалась максимально аскетично. Домработницы бессовестно обкрадывали её, но Раневская предпочитала не замечать этого — быт был для неё невыносимой скукой.

Единственной роскошью стал пёс Мальчик, подобранный на улице в жалком состоянии.

«Моя собака живет как Сара Бернар, а я — как сенбернар», — шутила она. Именно ему, а не многочисленным поклонникам, завещала всё своё «состояние».

Её бедность была не трагедией, но осознанным выбором. В мире, где «ее всегда меняли на женщин с маленькими носиками», она научилась ценить свободу выше комфорта. И возможно, в этой спартанской простоте крылся секрет её гениальности — когда не цепляешься за вещи, остаётся только твой талант и вечное «ожидание светлого будущего», которое так и не наступило.

