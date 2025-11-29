Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств

Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств

29 ноября 2025 16:40
Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств

Могла бы купаться как сыр в масле, а в итоге питалась хлебом и водой. 

Великая Фаина Раневская, чьи цитаты разобрали на афоризмы, могла бы жить в роскоши — но предпочла бедность. Её зарплата в 350 рублей считалась по советским меркам огромной, однако актриса доживала дни в почти нищенской обстановке, раздавая деньги и вещи нуждающимся с царственной беззаботностью.

Когда врач во время осмотра спросил, есть ли у неё хроническое заболевание, Раневская ответила с фирменной иронией:

«Нехватка денег и ожидание светлого будущего». Эта фраза стала не просто очередным афоризмом, а точным описанием жизни звезды.

Она могла отдать последнюю шубу однокласснице, жаловавшейся на бедность, а гостям подкладывала в карманы деньги, притворяясь, что это нечаянная забывчивость.

Её быт поражал современников: легенда советского кино сидела на скамейке у подъезда в скромном платье, а питалась максимально аскетично. Домработницы бессовестно обкрадывали её, но Раневская предпочитала не замечать этого — быт был для неё невыносимой скукой.

Единственной роскошью стал пёс Мальчик, подобранный на улице в жалком состоянии.

«Моя собака живет как Сара Бернар, а я — как сенбернар», — шутила она. Именно ему, а не многочисленным поклонникам, завещала всё своё «состояние».

Её бедность была не трагедией, но осознанным выбором. В мире, где «ее всегда меняли на женщин с маленькими носиками», она научилась ценить свободу выше комфорта. И возможно, в этой спартанской простоте крылся секрет её гениальности — когда не цепляешься за вещи, остаётся только твой талант и вечное «ожидание светлого будущего», которое так и не наступило.

«Больше таких не предлагать!»: эта комедия СССР с оценкой 7.7 сделала Раневскую народной артисткой – сама актриса ее терпеть не могла.

Фото: Кадр из фильма «Золушка» (1947), «Рядовой Александр Матросов» (1947)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше