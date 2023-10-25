Боготворил всю жизнь: первым мужем Фатеевой был актер, от которого звезда открестилась
До конца жизни она не вспоминала об этом союзе.
Наталья Фатеева была замужем три раза. Ее бракам не суждено было стать счастливыми, а первым мужем артистки оказался Леонид Тарабаринов. И эти отношения полностью изменили его жизнь.
В ЗАГС будущая звезда экрана отправилась еще во время учебы в театральном вузе. Фатеева сражу же взяла на себя роль главы семьи, а Тарабаринов полностью доверял избраннице. Но спустя три года пара решила расстаться.
После этого Фатеева еще два раза была замужем, а Тарабаринов — один. И, как оказалось впоследствии, через всю жизнь он пронес воспоминания о своем первом союзе. Именно Фатеева, как признавался артист, научила его любить и сделала по-настоящему счастливым.
Артистка же предпочитала никогда не вспоминать о первых отношениях. В интервью она открещивалась от бывшего мужа и не придавала значения этому союзу. При этом она любила вспоминать о Владимире Басове, брак с которым считала несчастным. И о космонавте Борисе Егорове, который расстался с артисткой ради Натальи Кустинской.