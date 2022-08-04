Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе

Постановщик не стал скрывать положение дел от фанатов.

Константин Богомолов прокомментировал слухи о русофобских настроениях в Европе. Не так давно режиссер вернулся из своего отпуска по Евросоюзу.

Как рассказал супруг Ксении Собчак, он неоднократно слышал о недоверии к гражданам России, которую можно встретить среди жителей европейских стран. Однако, когда он сам оказался в отпуске, то не столкнулся с этими проблемами. По словам режиссера, он встречал лишь радушие и доброту.

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«Нет никакой враждебности к русским... И ни одного „тяжкого“ вздоха при виде моего красного паспорта», — рассказывает Богомолов в своем блоге.

Подписчики постановщика поддержали его позицию. Как оказалось, многие пользователи сети также видели среди европейцев лишь приветливость.