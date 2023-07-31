Богомолов молчал в тряпочку: на первое свидание Собчак заявилась с мужчинами

Режиссер не мог даже представить такое.

Ксения Собчак и Константин Богомолов скоро отметят четырехлетие совместной жизни. Путь к их счастью был весьма непростым, ведь избранница режиссера оказалась неприступной дамой.

Скандальная журналистка и модный кинодел начали общаться задолго до развода «блондинки в шоколаде». На тот момент Собчак еще была замужем за Максимом Виторганом, отцом ее сына Платона. С Богомоловым Ксения познакомилась во время интервью по скайпу. В тот день ведущая проходила детокс-процедуры и предстала перед Константином в пикантном виде. Такое зрелище взбудоражило режиссера не на шутку.

Первую встречу с Собчак Богомолов запомнил на всю жизнь. Дело в том, что его пассия заявилась на свидание с мужчинами.

«Потом мы встретились, она пришла с охранниками. Мы пошли гулять», — рассказал Константин в программе «Команда» на портале KION.

Также создатель «Содержанок» добавил, что испытал шок, как только Ксения начала выходить из привычной зоны. За всю встречу он не мог вымолвить ни слова, ведь подобных свиданий с охранниками в его практике еще не было.