Богиня, ведьма и Павел II: одну из самых красивых моделей подозревают в безумии

Юная Магдалена Фраковяк когда-то мечтала получить образование и стать архитектором. Однако в 2010-х она оказалась одной из самых востребованных и популярных моделей. На этот путь ее подтолкнули родители, которые рано заметили необычайную красоту своей дочки и помогли ей перебраться в Нью-Йорк.

Девушка быстро заполучила первые контракты и большие гонорары, поэтому и забыла о своей мечте. Карьера развивалась очень стремительно, но так же резко прервалась. Манекенщица пропала со всех модных показов и глянцевых обложек.

Спустя время Магдалена снова внезапно появилась в информационном поле. В этот раз она шокировала публику не успешными проектами, а своими абсурдными высказываниями и странными фотографиями. Красавица сравнивала себя с богиней, Павлом II, а после возвращения из монастыря считала себя целительницей.

Поклонники быстро нашли признаки безумия у модели, но ей так и не оказали помощь. До сих пор неизвестно, что же произошло с этой восходящей звездой подиумов и сможет ли она вернуться к нормальной жизни.