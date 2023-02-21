Богиня: как выглядит Амура из «Не родись красивой» спустя 20 лет

Анна Димова дебютировала на телевидении в 2003 году, а уже спустя два года прославилась на всю страну ролью секретарши Амуры Буйо в сериале «Не родись красивой». Зрители остались в восторге от роли талантливой актрисы, поэтому она продолжила покорять отечественное телевидение.

В течение нескольких лет Анна активно снималась в фильмах и сериалах. Зрители могли видеть ее в «Папиных дочках» и, например, в многосерийной драме «Атлантида». Помимо этого, Димова блистала на театральной сцене и не отказывалась принять участие в популярных телешоу.

Однако со временем артистка стала все реже и реже откликаться на предложения продюсеров. Дело в том, что Димова предпочла сконцентрироваться на личной жизни и посвящать все свое время родным, вместе со своим мужем Петром Масловым воспитывая сына Егора.

Подробности личной жизни звезда экрана рассказывает в своих социальных сетях. Она часто делится личными снимками, которые собирают восторженные отзывы фанатов. Как уверены подписчики Димовой, 42-летняя знаменитость выглядит значительно моложе своих лет и продолжает завоевывать сердца своей красотой и харизмой.