Богатый отец не спас: как первый дизайнер-подросток из России потерпела крах

В 2000-х о вещах под маркой «Кира Пластинина» мечтала буквально каждая девочка-подросток. Юный дизайнер устраивала показы, на которые приезжали звезды первой величины, даже Пэрис Хилтон поддерживала Киру. Магазины Пластининой были открыты во всех крупных торговых центрах страны. А в 2008 году 12 бутиков заработали в США — их посещали Николь Ричи, Бритни Спирс и Линдси Лохан.

Но постепенно бутики стали пустеть, а лучезарная Кира пропала из модных ток-шоу. Последние несколько лет о бизнесе первого дизайнера-подростка из России ничего не было слышно.

Как выяснилось, собственную марку одежды девочке подарил отец, обеспеченный акционер компании «Вимм-Билль-Данн». Бренд Кира получила на свое 14-летие, поэтому после уроков в школе она спешила в офис. Увлечение дочери обошлось Сергею Пластинину в 35 млн долларов. Отдельные расходы потребовались на гонорары звездам, чтобы они подтвердили любовь к бренду.

Но в 2015 году доходы Пластинина серьезно упали. Поговаривали, что топ-менеджер погряз в долгах. Компания «Кира Пластинина» обанкротилась в 2016 году. Девушка тяжело переживала крах любимого дела. Поддержку она нашла в женихе Трее Валетте, с которым была знакома со школы. В 2017 году пара переехала в США.

30-летняя Кира теперь старательно оберегает личную жизнь, закрыв соцсети от любопытных бывших поклонников. Известно, что дизайнер с мужем живут в Техасе.