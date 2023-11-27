Богатырское здоровье: только под этими знаками зодиака рождаются долгожители

Звезды, как уверены астрологи, полностью определяют судьбу представителей всех знаков зодиака. И если некоторым суждено стать богатыми и успешными, то других ждет долгая жизнь без болезней.

Так, Овны могут похвастаться крепкой нервной системой и твердым характером. Эти качества помогают им сохранить крепкое здоровье на протяжении многих лет, а единственная проблема, с которой они сталкиваются, — головная боль.

Долгожителями можно назвать и Тельцов. Они весьма прагматично относятся к жизни, из-за чего никогда не пропускают походы в врачу и заботятся о своем здоровье. И поэтому средняя продолжительность мужчин и женщин Тельцов составляет 81 год и 79 лет соответственно.

Близнецы также живут значительно дольше других знаков. Они находят жизненные силы в любимом деле. Поэтому, если Близнецы не скучают, то все болезни обходят их стороной. И даже в 70 лет они выглядят моложе и энергичнее всех вокруг.