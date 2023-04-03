Богатыри как на подбор и 273-килограммовый пухляш: Никас Сафронов засветился с сыновьями (фото)

Никас Сафронов не стыдится своей бурной личной жизни. Художник не раз говорил, что в его постели побывало немало женщин, а потому у него появилось множество наследников.

Среди них наиболее известен Лука Затравкин — пианист прославился не столько своими профессиональными успехами, сколько внешним видом. В студии шоу «Секрет на миллион» он признался, что весит 273 килограмма.

Другие дети художника на фоне пухляша Луки выглядят как богатыри. Сеть облетело фото, на котором Никас запечатлен вместе с сыновьями. Среди них помимо Затравкина можно увидеть также Стефана, которого звезде родила вторая жена Франческа, Ландина, рожденного от немки Катрин, и Дмитрия Цыбульского.

Последний не побоялся прийти к Сафронову с заявлением о том, что он его внебрачный ребенок, и с просьбой о финансовой помощи. К слову, Никас ему не отказал. Также он признал еще троих сыновей, появившихся на свет в результате мимолетных романов.