Богатых мужчин раздражают эти качества в женщнах: бегут от таких как от огня

Многие женщины мечтают о том, чтобы их избранник был человеком обеспеченным. Но сами же представительницы слабого пола часто совершают одни и те же ошибки, отпугивая таким образом богатых претендентов.

Например, мужчины с хорошим достатком не любят, когда дама изначально себя принижает. Если женщина считает, что не дотягивает до кандидата в мужья, он сразу же это ощущает и начинает думать так же. Обеспеченные мужчины хотят видеть рядом с собой роскошную и уверенную в себе спутницу, которой захочется восхищаться и ради которой появится желание свернуть горы.

Также отталкивающей является и привычка слишком завышать свою цену и значимость. Поведение, когда женщина задирает нос, тоже не вызывает желания жениться. Наконец, не привлекает и убеждение, что деньги, полученные от мужчины, нужно отрабатывать сытными обедами или заботой.