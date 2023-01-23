Богатые мужчины не могут устоять перед женщинами этих знаков Зодиака

"С милым рай и в шалаше", - гласит известное высказывание. Однако редкая женщина отказалась бы от возможности выйти замуж не только за горячо любимого, но еще и обеспеченного поклонника. Покорить сердце состоятельного мужчины непросто, но некоторым представительницам прекрасного пола это удаётся. Астрологи убеждены, что помогает им в этом знак зодиака, под которым они родились. Ведь звезды одарили этих счастливиц теми качествами, перед которыми не могут устоять миллиардеры.

Телец

Женщины, рожденные под созвездием Козерога, становятся для обеспеченного мужчины не только надежным тылом, но и лучшим советчиком. Мудрость, мягкость, хорошая интуиция представительниц земной стихии помогает им видеть развитие событий на несколько шагов вперед и предостерегать своего избранника от неверных решений.

А уж говорить о том, что дама-Телец способна создать в доме неповторимый уют и атмосферу покоя, в которую хочется возвращаться, и вовсе излишне.

Близнецы

Представительницы воздушного знака - лакомый кусочек для любого мужчины. Они настолько яркие, многогранные, очаровательные, что способны вскружить голову кому угодно. Миллиардеров Близнецы привлекают своей оригинальностью, непохожестью на других женщин, умением легко сориентироваться в любой обстановке - хоть на мероприятии со строгим протоколом, хоть на вечеринке на яхте.

Умные и красивые, они становятся идеальными спутницами успешных мужчин.

Лев

Львицам сами звезды велели стремиться к вершинам, недостижимым для простых смертных. Неудивительно, что уроженки огненного знака изначально задумываются о состоятельном и успешном муже, а кавалеров попроще холодно игнорируют. Многих поклонников это обижает, однако Львице, четко знающей, чего хочет от жизни, все равно. Рано или поздно представительница этого знака найдет того, о ком мечтала - с ее врожденной харизмой покорить богача для нее плевое дело.

Козерог

На первый взгляд женщина-Козерог - не самый очевидный выбор для статусного мужчины. Сдержанная, немногословная, не стремящаяся эффектно выглядеть - разве это портрет той, о ком мечтают бизнесмены с баснословным состоянием? Но на самом деле представительница земного знака притягивает к себе миллиардеров, как магнит.