Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует

Предсказательница Ванга за годы жизни не раз давала точные прогнозы на будущее. Ей удавалось раскрыть большие конфликты, изменения политических сил и болезни, поразившие планету. И, как была уверена ясновидящая, в ближайший год жителей России ждут весьма заметные перемены.

Так, по словам Ванги, жизнь в стране изменится практически полностью в ближайшие 12 месяцев. И больше всего эти перемены затронут финансовую сферу: из-за политических перестановок в лучшую сторону изменится заработок большинства россиян.

«Богатые люди потеряют деньги, а бедные их приобретут», — цитирует Вангу ее кум Сергей Косторной.

При этом ясновидящая, как признался ее родственник, предпочла не раскрывать другие подробности будущего. Она не рассказала, что именно случится и какого масштаба будут перемены.