Богатству место на помойке: не поверите, что на самом деле оставила сыну Елизавета II

Елизавета II оставила в наследство своему старшему сыну Карлу III не только британский престол. За свою жизнь королева обзавелась большим имуществом, которое также перешло во владение нового монарха.

Казалось бы, Карлу можно только позавидовать, но не тут-то было. Далеко не все из его наследства оказалось лакомым кусочком. Например, Ее Величество оставила новому правителю Великобритании 200 сумок своего любимого бренда Launer London, которые вряд ли ему пригодятся.

Королева никогда не появлялась на публике без маленькой черной сумочки, где всегда были всякого рода безделушки типа кроссвордов, авторучки, мятных леденцов, пудреницы, салфеток и помады. Также монарх носила с собой лакомства для своих любимых корги. Из этого так и напрашивается вывод о том, что такому потасканному богатству со следами собачьего корма место на помойке.