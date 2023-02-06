Богатство в крови: эти знаки Зодиака чаще всего попадают в Forbes

“Попасть в список Forbes”, - более амбициозную задачу, пожалуй, трудно себе представить. Многие, просматривая рейтинг самых богатых и влиятельных людей современности, тоже мечтают однажды в нем оказаться. Безусловно, целеустремленность и трудолюбие - главные помощники в достижении желанного результата. Однако, по мнению астрологов, немаловажную роль играет также дата рождения. Эксперты выяснили, представители каких знаков чаще всего попадают в Forbes - их всего четыре.

Весы

У представителей воздушного знака всегда хорошо развита интуиция. Они предугадывают модные тренды и берутся за организацию прибыльного бизнеса прежде, чем все остальные хотя бы пальцем пошевелят.

И оказываются в выигрыше.

Под знаком Весов родилась Лилиан Беттанкур - француженка и совладелица компании L’Oreal. Состояние предпринимательницы оценивалось в 46,6 миллиардов долларов и в свое время принесло ей славу одной из богатейших женщин планеты.

Рыбы

Главный секрет успеха Рыб - они занимаются только тем делом, которое приносит им настоящее удовольствие. Поэтому они генерируют новые идеи одну за другой, развивают свой бизнес, одним словом, не стоят на месте.

Австралийский и американский медиамагнат Руперт Мердок появился на свет как раз под знаком Рыб.

Человек, чье состояние оценивается в 13,3 миллиарда долларов, по слухам, послужил прототипом Логана Роя - главного героя сериала HBO “Наследники”.

Рак

Рожденные под знаком Рака успешно сочетают в себе творческое начало с рациональностью и предпринимательской жилкой. Они трудолюбивы и ответственны, а потому достигают в бизнесе невиданных высот. Один из ярких представителей Раков-миллиардеров - Илон Маск. 306,9 миллиардов долларов - таким внушительным состоянием обладает он на сегодняшний день. В 2021 году Маск стал первым в мировой истории человеком, денежные средства которого превысили сумму в 300 миллиардов.

Телец

Под знаком Тельцов рождаются ответственные, целеустремленные, упорные люди. Они готовы работать днем и ночью, чтобы добиться внушительных результатов. При этом уроженцы земной стихии знают цену деньгам и не транжирят их налево и направо. Среди Тельцов-миллиардеров - американец Дэвид Кох, заработавший порядка 50,5 миллиарда долларов.