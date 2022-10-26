Богатство предначертано звездами: эти 3 знака Зодиака чаще всего становятся миллиардерами

На тему “Как стать миллиардером?” написано множество книг и статей в СМИ, тысячи коучей готовы научить всех желающих, как создать свой бизнес с нуля. Однако если бы все было так просто, как описывают хитрые инфоцыгане, каждый второй человек на планете обладал бы несметным состоянием. По мнению астрологов, предпринимательской жилкой обладают лишь три знака зодиака. Именно они способны добиться небывалых успехов и войти в списки самых богатых людей планеты. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Весы

Согласно результатам исследования, проведенного порталом Business Insider, больше всего миллиардеров среди представителей воздушного знака - целых 27! Астрологи убеждены, что в этом нет ничего удивительного - Весы обладают полным набором качеств, необходимых для успешного бизнесмена. Они умны, харизматичны, коммуникабельны, а самое главное, они действительно понимают, для чего им нужно огромное состояние и как им правильно распорядиться. Весы не станут покупать сотый автомобиль ради пафоса, а вложат деньги с умом и извлекут из этого дополнительную выгоду.

Именно с них нужно брать пример начинающим предпринимателям.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, невероятно преданы своему делу. Всю свою энергию они направляют в рабочее русло, не расходуя ее попусту на вечеринки и развлечения. При этом представители земного знака достаточно консервативны. Не стоит думать, что это их качество не пойдет на пользу бизнесу - Тельцы точно знают, когда нужно включить в себе консерватора, а когда стоит прислушаться к мнению более “современных” коллег. Уроженцы этого знака хорошо знают, чего хотят добиться и едва ли не со школьной скамьи планируют, чем будут заниматься в жизни.

Они не станут метаться из одной сферы в другую, а будут планомерно развивать свой бизнес в конкретном направлении.

Неудивительно, что среди долларов миллиардеров присутствуют 20 Тельцов по гороскопу.

Скорпион

Представители водного знака со стороны кажутся не самыми очевидными кандидатами на звание зодиакального миллиардера. Слишком уж они закрытые и упертые. Однако тот, кто так думает, сильно ошибается. На самом деле Скорпионы - это те люди, которые верны своему делу до последнего вздоха. Они с жаром будут отстаивать интересы своей компании, проводить переговоры так, что деловые партнеры будут им аплодировать, а если понадобится, этот знак будет ночевать в офисе, чтобы выполнить все задуманное в срок. Да, порой Скорпион может пойти ва-банк, чтобы получить желаемое, на в откровенно грязную игру никогда не вступит.