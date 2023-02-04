Богатства этого электрика повергли в шок всех: история подпольного советского миллионера

Состояние Александра Ильина после его смерти исчислялось миллионами долларов, но при жизни никто из коллег или соседей не рискнул бы даже предположить о таких накоплениях у обычного советского электрика.

Дело в том, что мужчина долгие годы коллекционировал предметы искусства и другие ценные вещи.

Так, к моменту выхода на пенсию он уже был обладателем уникальных предметов, которые вполне могли бы стать яркими экспонатами Эрмитажа. Однако Ильин был затворником, и мало кому удавалось зайти к нему в гости. Но даже если кто-то и оказывался внутри старенького дома, распознать настоящий раритет могли лишь единицы.

Сам Александр, благодаря дворянским корням, знал что может представлять ценность, а что нет. В годы войны он обменивал старинные вещи на продукты и потихоньку пополнял свою коллекцию. Собранные им предметы представляли для него необычайную значимость, потому он не мог их продать и жил очень бедно.