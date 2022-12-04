Богачи и счастливчики: лишь 2 знакам Зодиака декабрь принесет приятный сюрприз

В конце года фортуна будет на стороне этих знаков.

Декабрь традиционно считается временем чудес. Все вокруг пребывает в предвкушении самой главной ночи в году, праздничной и волшебной, сулящей исполнение заветных желаний. Однако некоторые знаки зодиака получат подарки от мироздания задолго за того, как пробьют куранты. Астрологи выяснили, представители каких двух знаков на протяжении всего декабря будут купаться в деньгах и удивляться счастливым совпадениям в своей жизни.

Телец

Представители земного знака накануне Нового года получат приятный сюрприз от мироздания - неожиданное денежное поступление. На вопрос “Откуда придут финансы?” звезды отвечают туманно - вполне возможно, что источником дополнительного дохода станет лотерея или грант. Телец будет рад денежному пополнению, ведь он уже давно придумал, на что потратит эти средства. У этого знака всегда есть цель, к которой он упорно стремится, и, к восхищению окружающих, достигает.

Кроме того, декабрь в целом будет для Тельцов благоприятным месяцем.

Особенно крупный успех ожидает уроженцев земного знака в профессиональной сфере. Вполне возможно, что Тельцу поручат задание, о котором он уже давно мечтал, поскольку это позволит ему проявить себя с новой стороны. Отличные результаты либо станут хорошим заделом на будущее, либо поспособствуют скорому повышению Тельца в должности. Так или иначе, крутой поворот в карьере не за горами - осталось подождать совсем чуть-чуть.

Весы

Уроженцы воздушного знака также получат в свое распоряжение неожиданное богатство. Скорее всего, это будет щедрая премия, сумма которой превзойдет самые смелые ожидания Весов. В состоянии эйфории представителям знака важно не потерять голову и помнить, что мошенники не дремлют.

Если кто-то из знакомых, узнав о неожиданном богатстве Весов, предложит им инвестировать свои кровные в какое-нибудь дело, нужно тщательно все перепроверить, иначе есть риск потерять деньги.

Накануне Нового года Весам повезет в любви. По словам астрологов, одинокие представители воздушного знака познакомятся с человеком, который сыграет особенную роль в их судьбе. Насколько серьезными и продолжительными будут эти отношения, зависит только от самих Весов и от их избранника, однако звезды говорят, что этот союз принесет им много радости и удовольствия. Семейные Весы вместе со второй половинкой испытают друг к другу прилив свежих чувств.