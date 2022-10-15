Богачей и толстосумов в СССР выдавали 5 вещей: вот о чем идет речь

В советские времена о положении человека в обществе можно было судить не только по дорогой квартире, но и по дефицитным продуктам. Мало кто мог себе позволить хорошую колбасу, сыр, икра и дорогой алкоголь – подобные деликатесы были недоступны рядовым гражданам.

Стильная импортная одежда также достоянием избранных – хорошие джинсы можно было достать лишь через спекулянтов и по очень высокой цене.

Когда в СССР появились первые стиральные машины, лишь немногие могли позволить себе этот бытовой гаджет. В 80-е за моделью «Вятка» стояла очередь. Еще одной вещью, за которой гонялась каждая хозяйка, был стационарный телефон.

В Советском Союзе поездка за границу была привилегией для самых выдающихся ученых, спортсменов, актеров, инженер и других высококвалифицированных специалистов. Попавшие за границу счастливчики покупали различные импортные товары.

Еще одним признаком высокого социального статуса был собственный автомобиль. Верхом богатства считалась «Волга». На машину приходилось копить десятилетиями, а модельный ряд был ограничен.