Богаче, но не красивее ДиКаприо: Уинслет очень повезло с мужем (фото)

Многие мечтали поженить Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. Но звезды «Титаника» никогда не видели друг друга мужем и женой. Актер до сих пор ходит в холостяках, а его экранная возлюбленная счастлива в браке с другим.

Со свободной жизнью артистка распрощалась в 2012 году. Ее супругом стал Нед Рокнролл. А познакомилась она с ним на пожаре.

Актриса вместе с детьми отдыхала на одной из роскошных вилл на частном острове Некер. Вдруг начался ураган. Молния ударила в одну из построек, и случилось возгорание.

Спасаясь от разбушевавшейся стихии, красавица столкнулась лицом к лицу со своей судьбой. Между парочкой сразу пробежала искра. Рокнролл покорил голливудскую диву тем, что он единственный из всех успел надеть налобный фонарик. Она решила, что на такого мужчину точно можно положиться.

Нед, конечно, не такой красавчик, как Лео, зато он сказочно богат и имеет статус миллиардера. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а через год у них родился сын.