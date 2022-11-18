Богаче никого нет: Меган Маркл уже нашла замену принцу Гарри

Последние несколько дней поклонники со всего мира пристально следят за браком принца Гарри и Меган Маркл. По слухам, супруги переживают далеко не самый благоприятный период в своих отношениях и намерены в ближайшее время подать на развод. И, как оказалось, герцогиня Сассекская уже выбрала себе нового кандидата в мужья.

Как уверены королевские эксперты, Меган Маркл настолько меркантильно подходит к выбору спутника жизни, что в следующий раз остановит свой выбор на одном из богатейших людей мира Илоне Маске. Именно предприниматель сможет удовлетворить все ее потребности и воплотит все ее мечты об идеальном муже.

При этом если развод и случится, то точно не в ближайшее время. Дело в том, что ни Меган Маркл, ни принцу Гарри не выгодно расторгать отношения именно сейчас, ведь они связаны большими контрактами и активно продвигают свой личный бренд. Поэтому о расставании можно будет говорить только через несколько лет, когда все подобные соглашения закончатся.

Вы могли пропустить: