Богач по имена Саша: вдова Абдулова по уши влюбилась в другого мужчину

Юлия Мешина еще не так давно уверяла общественность в том, что ни одному мужчине не удастся затмить ее покойного супруга Александра Абдулова. Вдова говорила, что актер задал слишком высокую планку. Но теперь ситуация изменилась.

В жизни женщины появился новый возлюбленный. Об этом журналистам «Комсомольской правды» рассказали в ее близком окружении. Избранника жены покойного артиста тоже зовут Александром. Человек он уже немолодой: разменял седьмой десяток. И, к слову, при деньгах.

Источник уточнил, что пока влюбленные не живут вместе, но богач по имени Саша во всем помогает Юлии. Пока она остается в квартире мужа, где все осталось так, как было при нем. Наследница звезды советского кино, 16-летняя Евгения, выбор матери одобрила и не стала осуждать ее за то, что та больше не несет траур по ее отцу. Как заметил инсайдер, рядом со своим ухажером вдова вновь почувствовала себя любимой и счастливой.